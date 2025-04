N

o nos moverán (2024), primer largometraje de ficción del egresado del CUEC, Pierre Saint-Martin Castellanos, y único título mexicano en la 77 Muestra Internacional de Cine, relata la historia de Socorro (Luisa Huertas) una abogada septuagenaria, quien por más de cinco décadas no ha cesado de tratar de ubicar el paradero del brazo armado militar que asesinó a su hermano la noche del 2 de octubre de 1968. A partir de una vieja foto, sus sospechas recaen sobre un hombre ahora de su misma edad, a quien planea ejecutar ( Ojo por ojo , justifica), como última opción ante la indolencia burocrática que ha enfrentado en varias administraciones a lo largo de su vida. La carga acumulada de rencor e impotencia se refleja en un rostro que conoció tiempos mejores y en el trato veleidoso (entre exasperación agria y eventual ternura) que le reserva a quienes viven con ella: Jorge (Pedro Hernández), su hijo desempleado, parásito profesional negado a todo esfuerzo, Lucía (Rebeca Manríquez), la paciente esposa argentina que con ella soporta tanta indolencia viril, pero en especial, Esperanza (Agustina Quinci), una hermana con la que lleva una relación ríspida pero a quien brinda hospitalidad, ya sea por compasión o por orgullo.

Será inútil querer encontrar en No nos moverán un alegato o un señalamiento político sobre la masacre orquestada por el gobierno mexicano. No es el propósito central de la película. La referencia gráfica de la movilización estudiantil se despacha aquí en pocos minutos con imágenes de archivo, ya clásicas, que remiten al documental El grito (1968), de Leobardo López. Después, el director y coguionista se concentra en el drama personal de la inflexible Socorro y, de modo especial, en la dinámica de su aislamiento cada vez mayor con su familia a quien el asunto obsesiona bien poco. Un combate solitario, si los hay. Y posiblemente inútil. Las únicas personas solidarias son su viejo maestro de derecho (Juan Carlos Colombo), conectado ahora, sin remisión a la vista, a un tanque de oxígeno, y Siddartha (José Alberto Patiño), un ex presidiario agradecido con Socorro por gestiones a favor de su liberación, dispuesto ahora a (casi) todo por ayudar a su benefactora. Contrario al gran número de cintas de desaparecidos en nuestro país, No nos moverán no hurga en oprobios relativamente recientes, sino, a su manera intimista, en un atroz crimen de Estado que no prescribe ni en la historia ni en la memoria de sus sobrevivientes.