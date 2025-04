Un exhorto de que hablemos con el artista que no podía hacerle honor a los corridos famosos bélicos, por recomendaciones generales estatales o por norma por ley .

Al respecto, Nazario Gutiérrez Martínez alcalde de Texcoco confirmó que el propio secretario general de Gobierno Horacio Duarte y los titulares de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia, le enviaron un exhorto solicitándole que no se hiciera apología del delito en el espectáculo.

Mientras unos destrozaban el equipo de luz y sonido, otros ingresaron al escenario para romper los instrumentos musicales que no pudieron llevarse los artistas, como bombo, platos, timbales, bongós y congas, entre otros.

Los desmanes se salieron de control cuando el artista advirtió que no tocaría canciones beliconas, y ante la agresividad de la gente, fue puesto a salvo por el equipo de seguridad.

El saldo de los hechos violentos ocurridos la madrugada de ayer sábado son seis detenidos y al menos cinco heridos. Al respecto, las autoridades estatales, quienes reaccionaron casi 12 horas después de lo ocurrido, llamaron a los mandos locales a no contratar a artistas que hagan alusión a la violencia.

Y es que los fanáticos de los llamados corridos tumbados, causaron destrozos y según el gobierno municipal fue el propio artista quien enardeció a la gente por la manera como anunció que durante su presentación no cantaría temas belicones.

–¿Hubo lesionados’, ¿tiene algún reporte?

–Sí, mira algunos incidentes leves ahí entre el propio público, pero algún detalle extremo no, algún taloneo, un moretón y este entre éstos los propios visitantes, pero nada grave tengo el reporte por todas las dependencias de la seguridad pública.

–¿Lesionados cuántos?

–Tenemos 6 o 7 lesionados leves, son seis de un esguince en un dedo y un moretón en un jalón, pero más allá no hay nada grave.

–¿Procede suspender el palenque?

–No, para nada porque no hubo un incidente grave y perdón que lo diga, pero alguna cuestión de extremo, de alguna situación de vida o algo no. El palenque sigue porque aquí fue una situación de exhorto y lo acatamos, no hubo desacato y la cuestión ahora sería qué artista traemos y hablo en todo el país.

La feria continúa

–¿Seguirá la feria?

–La feria continúa, no hay algo extremo o dependencia que me diga que por lo que sucedió vamos a suspender, no tengo hasta ahorita nada.

–¿Habrá recomendación para los próximos artistas como La Arrolladora, Alejandro Fernández y Pancho Barraza, quienes están programados en el cartel del palenque?

–Vamos a seguir con las recomendaciones y ya están dadas y vamos a tener los cuidados y perdón que lo diga, la feria tiene bandas, mariachi y norteños y de una u otra forma tocan esa música y tendría que desalojar toda la música de la Feria del Caballo.

Pero consideramos que la feria continúa, te repito el dato de más de 250 mil visitantes ya llevábamos y viene lo fuerte, la temporada de Semana Santa y la siguiente y la feria continúa con el espíritu de generadora de empleo, una derrama económica importante más de 20 mil empleos y este vamos a continuar con la feria.

Por la tarde de ayer, el gobierno mexiquense emitió un comunicado en el cual exhortó a las autoridades locales de Texcoco, Metepec y Tejupilco, en donde se celebran ferias con la asistencia de diversos artistas y grupos musicales, a vigilar que antes, durante o después del desarrollo de las actividades y eventos programados no se realice apología de la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos .

Advirtió que el Código Penal estatal establece la facultad para sancionar a quienes cometan la falta, ya sean artistas, cantantes, productores, promotores, representantes, músicos o público en general, por lo que de acuerdo con la norma se deberán iniciar las carpetas de investigación correspondientes en caso de existir dichas insinuaciones.

La Feria de Texcoco, aunque se anuncia como un evento familiar, desde hace varias administraciones y en la actual, la mayoría de la gente asiste por la venta libre de bebidas alcohólicas y el tipo de espectáculos que se ofrecen.