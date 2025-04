“Hay ciertas presiones sociales, una persona puede saber hacer las cosas, pero eso no implica que necesariamente las vaya a hacer, esto pasa en muchos ámbitos… Sí hay que dar los conocimientos para saber manejar las finanzas, pero también hay que atacar estos hábitos, estas presiones sociales, porque vi que te compraste algo siento presión y lo quiero comprar yo, no tengo que dejarlo pasar”, explica Salmerón en entrevista.

México es un país con más de 130 millones de habitantes en el que prácticamente ocho de cada 10 adultos cuentan con un producto financiero, pero tres de cada 10 no tienen ningún tipo de ahorro, motivo por el que en caso de quedar sin su fuente de ingreso no podrían cubrir sus gastos diarios, cifras que son arrojadas por la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con el directivo de la firma especializada en la consolidación de deudas, todos los programas de educación financiera que se han lanzado en los últimos años poco a poco han permeado entre la población, pero tener conocimiento de los riesgos que conlleva el sobreapalancamiento no significa que los hábitos de consumo cambien de un día para otro.

En este sentido, el director de Bravo expresa que los programas de educación financiera requieren una mayor cantidad de tiempo para que tengan un efecto positivo entre la población, pero también los consumidores deben de tener mesura al hacer compras.

Tiene que haber tiempo, pero acompañarse de mejores hábitos, porque puedo conocer un concepto, pero si no se tiene esa mesura para pensar dos veces si la compra que hay enfrente es una necesidad o es un gusto... lo compro en ese momento y otra vez estoy en riesgo de endeudamiento , explica.

Piden tarjetas por el color

Agrega que la mala administración de los ingresos es el principal motivo por el que Bravo recibe gran número de clientes día con día.

“Todavía hay mucha gente que no tienen ahorro, que no sabe hacer un presupuesto, ahí se debe seguir trabajando… Pero la realidad es que la mala administración es el principal motivo que vemos.

En esta mala administración entra precisamente el que no conocía, no entendía que debe tener un ahorro para emergencias y contrata una tarjeta que no era la adecuada, la pide hasta por el color que tiene sin entender a veces las implicaciones de un pago mínimo, de un pago total.

Por todo lo anterior, Salmerón considera necesario no bajar la guardia y continuar con los programas de educación financiera para evitar que más mexicanos queden en una situación vulnerable o se enfrenten al denominado estrés financiero, un fenómeno que, literalmente, le quita el sueño a las personas, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef).

Y es que dos de cada tres personas adultas pueden hacer poco o nada si enfrentan un imprevisto financiero y a ocho de cada 10 nunca les sobra dinero a fin de mes, según la Encuesta Nacional de Salud Financiera (Ensafi).