Según una disposición del Servicio de Aduanas difundida el viernes por la noche, estas exenciones se aplican en particular a los dispositivos electrónicos importados desde China, cuyos productos enfrentan gravámenes de 145 por ciento a su entrada en Estados Unidos.

Por su parte, el economista Nouriel Roubini lamentó que las exenciones se limitan a productos de alta gama y no incluyen a otros que consume la mayor parte de la población. Los iPhones caros y otros productos electrónicos de alta gama, adquiridos principalmente por la gente adinerada, están exentos; pero 80 por ciento de los bienes de consumo chinos baratos y de buena calidad, adquiridos por su base obrera en tiendas de dólar, Walmart, Costco y otras tiendas de bajo precio, se ven afectados por un arancel de 145 por ciento , señaló el también profesor emérito de la Universidad de Nueva York.

Afirmó que es el impuesto más regresivo de la historia de Estados Unidos y perjudica a la clase trabajadora, a la que el presidente Donald Trump pretende ayudar, además que no provoca la repatriación de empleos en productos que dejamos de producir en Estados Unidos en la década de 1960, ni de los productos tecnológicos que queremos repatriar y que ahora estamos eximiendo de aranceles para no molestar a muchos consumidores estadunidenses y para no perjudicar las ganancias de Apple y de las demás empresas tecnológicas , subrayó el economista, reconocido como el que advirtió que el problema de las hipotecas impagables desencadenaría la crisis financiera que estalló en 2008.