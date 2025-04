▲ Hace dos años el ex delegado panista fue capturado cuando quiso entrar por McAllen a Estados Unidos. Foto Alfredo Domínguez

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 13 de abril de 2025, p. 23

El juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México ordenó que se reponga la vinculación a proceso del ex delegado de Benito Juárez, Christian von Roehrich, y también de su director de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis Vázquez, por lo que hace a los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

De acuerdo con la resolución dictada en el juicio de amparo 926/2024 el 1º de agosto de 2024, un juzgado de control vinculó a proceso a ambos ex funcionarios, pero violó el debido proceso al no diferenciar los periodos en que Von Roehrich fue delegado y tenía la facultad para ordenar la aprobación de permisos de construcción y, por otra parte, determinar si incurrieron en otro tipo penal cuando el ex funcionario emanado del PAN fue diputado local.

Esta decisión judicial no modifica el que ambos sigan en prisión preventiva justificada, pero obliga a que subsanen las irregularidades que se hubieran cometido al dictar la vinculación a proceso.

Von Roehrich es considerado por las autoridades capitalinas como el jefe del cártel inmobiliario; es el funcionario de más alto rango que ha sido procesado al encabezar, presuntamente, una red de corrupción por dar permisos de erigir complejos departamentales, en la que participó Aridjis Vázquez, quien fue sentenciado a tres años de prisión en mayo de 2023, en un juicio abreviado, debido a que él aceptó declararse culpable de enriquecimiento ilícito.