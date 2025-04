U

n espot gubernamental, que es a la vez publicidad de campaña del candidato a la relección, Daniel Noboa, describe al mercenario Erik Prince como un bienechor que, gracias a las influencias del presidente, ha aceptado asesorar al país para liberarlo del narcoterrorismo y otros males.

A su vez, el mercenario estadunidense, protegido por cientos de policías ecuatorianos, aparece en un barrio popular de Guayaquil, desde donde arenga: “el pueblo ecuatoriano puede elegir la ley y el orden o puede elegir hacer que Ecuador se parezca a Venezuela, un narcoestado con un procesamiento masivo de drogas, con toda la criminalidad, el socialismo y la desesperación”.

Erik Prince, el chico más malo del mundillo del mercenariato –conocido internacionalmente por sus operativos al margen de la ley, con masacres y violaciones de los derechos humanos–, estos días electorales es presentado en ciertos medios como pacificador, pero su perspectiva es injerencista, y en un arranque de sexismo arremete contra la dignidad de la candidata Luisa González (Revolución Ciudadana) que, según la mayoría de encuestadoras, es la más opcionada para los comicios presidenciales del 13 de abril. Entre tanto, el presidente y candidato derechista Daniel Noboa (ADN), anfitrión y coideario (coinciden en los entornos de la estadunidense MAGA y la Conferencia Política de Acción Conservadora CPAC) de Prince, habla de un acuerdo estratégico que rubricó con éste en días pasados, como un avance de la cooperación internacional con países amigos , olvidando que Prince no es un mandatario y que su empresa Academi (ex Blackwater) no es un Estado, sino un simple negocio. Enfatiza, además, en que esto es apenas el inicio de planes similares para ulteriores operativos marítimos.

Rumbo a la militarización total, la oferta de campaña de Noboa focaliza el establecimiento de bases militares e infraestructuras estadunidenses, proyectadas como parte de acuerdos militares suscritos con ese país, que le otorgan capacidad total, inmunidad para desembarcar en aire, mar, tierra y ciberespacio. Estos elementos, más la declaratoria de conflicto armado interno (2024), definen la militarización como uno de los ejes centrales de la oferta de Noboa que, con una perspectiva de corte anarcocapitalista, sustenta también la subordinación del Estado a los intereses del mercado.

En las antípodas está Luisa González, que propone un pacto ético para pacificar al país, así como restituir el tejido democrático y la institucionalidad destruidos en los últimos años. A diferencia de la actual situación de aislamiento internacional, donde se visualiza apenas una relación bilateral con Estados Unidos e Israel, la candidata plantea una política exterior caracterizada por el retorno a la integración regional y al multilateralismo.