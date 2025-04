Al salir de la diligencia, el ex mandatario no dio declaraciones, pero su abogada, Naybi Ríos Sandoval, señaló que el criterio del juzgador es correcto en cuanto a que hay una suspensión por la que se desechó el desafuero .

No obstante, expuso, la fiscalía estatal no ha respetado esto, y al no hacerlo nosotros tenemos que tener una defensa activa, para que ahora venga la fiscalía a decir que no hay acto de molestia (es decir, que no se ha notificado formalmente a Blanco que es investigado), que todo es de manera subjetiva, que va a haber una revictimización si nos dan copias .

La defensora adelantó que continuarán haciendo peticiones de los actos de investigación , porque tal y como refirió el juez en esta audiencia, la etapa procesal no está suspendida .

El pasado 27 de marzo, Blanco acudió a la FGE para comparecer de manera voluntaria por la denuncia que Nidia presentó en octubre de 2024, pero el MP le negó el expediente.