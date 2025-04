Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 12 de abril de 2025, p. 3

Aun cuando en los últimos cuatro años ha habido sequía en la región del río Bravo, por lo cual no hay disponibilidad de agua, México está en condición de entregar de manera inmediata una importante cantidad de millones de metros cúbicos a los agricultores de Texas, en cumplimiento del acuerdo bilateral en la materia, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo esperar que la temporada de lluvias traiga más abasto para hacer otra entrega en el segundo semestre del año.

Respecto a las nuevas amenazas de Donald Trump de imponer sanciones a México por incumplimiento del tratado bilateral de agua, confió en que se alcance un acuerdo a partir de la propuesta remitida desde el martes al Departamento de Estado, para la cual, quizá no lo sabía Trump, hubo mesas de trabajo .

–¿Descartaría sanciones?

–No, no creo. Como sabemos, es la manera de comunicar del presidente Trump, pero hay una mesa de trabajo para fortalecer la comunicación, porque a lo mejor lo que se había trabajado con el Departamento de Estado no lo conocía la Secretaría de Agricultura. Esperemos que se llegue a un buen acuerdo.

Indicó que a partir del mensaje del mandatario estadunidense en sus redes sociales, amagando con imponer aranceles si México incumple la entrega de agua a Texas, instruyó al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, a ponerse en contacto con su par de Estados Unidos, Brooke Rollins, para operar el cumplimiento del acuerdo.

Sheinbaum consideró que el tratado bilateral de agua es justo, pues obliga al país vecino a entregar el recurso del río Colorado y México, a su vez, lo proporciona a Texas. De hecho, Estados Unidos otorga más .