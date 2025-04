▲ Ante el reclamo de Donald Trump sobre el agua, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ya se envió una primera propuesta formal, considerando las condiciones de sequía que prevalece en el noreste del país. Hay una cantidad que se tienen que entregar, pero si no hay agua cómo se entrega . Imagen de la presa Villa Victoria. Foto Cuartoscuro

rump está desquiciado: desde que se instaló en la Casa Blanca no ha hecho otra cosa que agredir, amenazar y chantajear a la comunidad de naciones, con énfasis en su vecino del sur. Para el caso mexicano, primero fue la inmigración ( nos mandan delincuentes ) y el fentanilo ( nos envenenan ); después, los aranceles ( nos roban ) y ahora, sin que este asunto sea su último recurso propagandístico, el agua fronteriza con el pretexto de violar un tratado bilateral de 1944. Y que el principal bandido del mundo acuse a otros de atracar a terceros, de plano es el colmo del cinismo.

La Jornada lo reseña así: de nueva cuenta, “Trump amenazó a México con sanciones y aranceles en una disputa por un tratado de agua de hace 81 años sobre la repartición del líquido entre los dos países a través de una red de presas y cuencas interconectadas. Aseguró que México está violando su obligación y le debe a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua, lo que es muy injusto y perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas. En su cuenta de la red Truth Social, agregó: ‘lamentablemente, México está incumpliendo su obligación. Esto es muy injusto y perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas. El año pasado, el único ingenio azucarero de Texas cerró porque México les ha estado robando el agua a los agricultores texanos’”.

Pero no se quedó ahí: “¡eso se acaba ya! Me aseguraré de que México no viole nuestros tratados ni perjudique a nuestros agricultores texanos. El mes pasado, detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944. Mi secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, defiende a los agricultores texanos, y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el Tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde… Detendrá los envíos de agua hasta que México cumpla con su parte del acuerdo”.