ué se puede hacer? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cómo? Son preguntas profundas para, desde abajo, hacer algo para que la juventud mexicana pueda vislumbrar un presente con futuro. O un presente menos oscuro. Sin miedo. O con menos miedo. ¿Cómo recobrar el respiro pausado, la alegría de un futuro común y en común? ¿Dónde la esperanza? No mucha, sólo la suficiente para seguir luchando. O para seguir buscando. La resignación al apocalipsis no pocas veces es sinónimo de cinismo y/o parálisis. ¿Dónde el alivio, que no la salvación? El arte y la cultura, dicen los zapatistas, son una posibilidad. Ellos, que han hecho de todo y para todos.

Entre el 13 y el 20 de abril se reunirán en territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) más de mil artistas de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Escocia, España, Estados Unidos, Francia, Galiza, Grecia, Guatemala, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón, México, Palestina, Perú, Polonia, Sudán, Suiza, Turquía y Venezuela para participar en el Encuentro de Arte Rebel y Revel, en el caracol Jacinto Canek y en la sede del Cideci, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.