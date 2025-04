L

a Corte Suprema de Israel rechazó la apelación interpuesta para evitar que se le extradite por el académico y conductor de televisión mexicano Andrés Roemer Slomianski, quien es acusado en nuestro país por delitos de acoso sexual y violación agravada. Su entrega sigue en el aire, pues todavía es necesario que el ministerio de Justicia solicite la firma de la orden de extradición y que la petición sea aprobada por el Tribunal Supremo, ante el cual le queda otra oportunidad de apelar. Con todo, se trata de un avance importante en un proceso marcado por una exasperante lentitud, y fue celebrado tanto por organizaciones que apoyan a las denunciantes como por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó al gobierno israelí que también se requiere a Tomás Zerón de Lucio, cerebro de la verdad histórica del caso Ayotzinapa.

A partir de febrero de 2021, más de 60 mujeres denunciaron públicamente haber sufrido violación, abuso sexual, acoso u hostigamiento a manos de Roemer, siempre con un elemento en común: el uso de su posición de poder en la política, la academia y los medios de comunicación para solicitar favores sexuales a cambio de impulsar las carreras profesionales de sus víctimas. De los señalamientos, 11 se convirtieron en denuncias formales y pusieron en acción a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, cuando ésta lo requirió para que respondiera a las acusaciones, ya había escapado a Israel.