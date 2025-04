De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 12 de abril de 2025, p. 20

Los ex presidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000-2006) firmaron una declaración en la que condenaron el bombardeo ruso con misiles que golpeó el 4 de abril el centro de Ucrania, en la ciudad de Krivói Rog, y que dejó 18 civiles muertos. La embajada de Ucrania en México dio la bienvenida al texto, que firmó el Grupo IDEA y que conforman ex mandatarios de la derecha iberoamericana, como el ex presidente español José María Aznar (1996-2004) o los ex presidentes de Argentina, Mauricio Macri (2015-2019), y de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010).