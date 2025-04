La ex consejera, que en algún momento de su declaración rompió a llorar, aseguró que hacer frente a la emergencia del calibre al que nos enfrentábamos no dependía de una simple decisión de una persona. No se tenía la información necesaria porque se desconocía el desbordamiento del barranco del Poyo, por lo que no hubo retraso. Cuando se propuso, se hizo, aunque el trámite tardara .

Y, para diluir responsabilidades, Pradas responsabilizó a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del gobierno central, por no vigilar con celo la crecida de los caudales de agua.

También compareció ante la juez el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, quien defendió que todas las decisiones que adoptaron durante los momentos más críticos de la dana se tomaron en coordinación con el Cecopi y con el resto de instituciones.