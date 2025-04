Washington. El director ejecutivo del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés), principal brazo cabildero israelí en Estados Unidos, Elliott Brandt, reveló que su organización mantiene una estrecha relación con el secretario de Estado, Marco Rubio; el director de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, principales funcionarios de seguridad nacional de la administración del presidente Donald Trump, y cómo el acceso de su grupo garantiza que se impulse la agenda de Israel, publicó The Grayzone.

Ap y The Independent

Reconocen cobertura de La Jornada

En tanto, la revista Columbia Journalist Review criticó que varios destacados periódicos estadunidenses consideraron que las protestas que se realizaron el fin de semana pasado en contra de la administración Trump no eran tan importantes , y destacó que entre diversos rotativos de todo el mundo, incluida La Jornada, sí lo hicieron, contribuyendo a visibilizar los hechos.

En tanto, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó una purga de libros críticos del racismo en la biblioteca Nimitz de la academia naval de Estados Unidos, que contiene cerca de 600 mil publicaciones, textos de referencia, novelas y obras de no ficción , pero preservó dos volúmenes de Mi lucha, de Adolfo Hitler, informó The New York Times.

Asimismo, el Senado de Estados Unidos confirmó al teniente general retirado de la Fuerza Aérea Dan Razin Caine como el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto, ocupando el cargo casi dos meses después de que Trump despidiera a su predecesor.