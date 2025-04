Orlando Pérez

Sábado 12 de abril de 2025, p. 17

Quito. Con una militarización extrema, varios decretos gubernamentales de última hora y un invierno inclemente en casi todas las provincias, este domingo Ecuador afrontará un balotaje entre dos proyectos políticos contrapuestos, representados por Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC) y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN).

Para este evento electoral están convocados 13 millones de electores, dentro y fuera del país, con la obligación de sufragar, donde se incluyen policías y militares. El proceso iniciará a las 7:00 y debe concluir a las 17 horas. Los resultados oficiales, según las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), se proclamarán después de las 21 horas.

Los dos candidatos culminaron su proselitismo el jueves por la noche, tras un mes de recorridos por todo el país, con la particularidad de que Noboa no pidió licencia para hacerlo, no encargó la presidencia y, al mismo tiempo, nombró una vicepresidenta sin tener facultad para ello. Su justificación fue que no tenía impedimento impuesto por la Corte Constitucional, pero ese organismo no se ha pronunciado, como tan poco lo ha hecho el CNE.

Todo esto y la participación de ministros y funcionarios públicos en el proselitismo del movimiento oficialista ADN ha llamado la atención de las delegaciones extranjeras acreditadas para observar los comicios de este domingo. La presencia masiva de observadores, veedores y medios de comunicación internacionales se ha concentrado en revisar la intensa campaña gubernamental a favor del candidato que busca la relección. Lo mismo ocurre con la masiva publicidad en los canales oficiales y el ataque masivo a su rival, Luisa González, con espots y noticias falsas sobre los líderes de la izquierda ecuatoriana y vaticinios de lo que podría vivirse en este país andino de volver al poder RC.