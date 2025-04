Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 12 de abril de 2025, p. 7

Nueva York. La cantante estadunidense Billie Eilish posee el récord histórico de mantener durante 35 semanas consecutivas el tema Birds of a Feather en la cima de Hot Rock & Alternative Songs de la Billboard.

Ganadora de un Oscar 2024 por Mejor canción original con What Was I Made For?, perteneciente a la banda sonora de la película Barbie, –en 2021 obtuvo el premio de la Academia por No Time to Die–, Eilish, de 23 años, consiguió que ahora su sencillo se colocara en ese puesto marcando un lugar destacado en la historia musical.

El tema Birds of a Feather logró la hazaña que muy pocas canciones alcanzaron hasta el momento; fue la tercera canción más reproducida del mundo en Spotify durante 2024 y la segunda más viral, según datos compartidos por Spotify en diciembre.

La artista demuestra una vez más su capacidad para conectar con el público a escala internacional y a casi un año de su lanzamiento, el impacto de Birds of a Feather no sólo permanece intacto, sino que sigue creciendo, según sitios digitales como Noticias SIN o Portafolio.

Seis millones de escuchas diarias

El sencillo de Eilish superó a competidores como Taylor Swift, Ariana Grande y The Weeknd, acumulando mil 781 millones de reproducciones en Spotify, con un promedio de seis millones de escuchas diarias.