Ratos de Porão son sinómino de hardcore punk en Brasil, una referencia ineludible a escala continental, casi nadie en Latinoamérica manejó el nivel de agresividad y descarga musical presente en su disco debut: Crucificado Pelo Sistema, de 1984, es perfecto en su suciedad y ninguno de sus sucesores, después de la fama, de MTV, de tener un presupuesto para un productor y un estudio, sería exactamente lo mismo. Como muchos grupos de su época, la precariedad y escasez de recursos les sentó muy bien.

João Gordo, cantante y líder del grupo, trabajador metalúrgico, volcó en sus letras temas como el alcoholismo, la guerra atómica, el rechazo a la policía y la frustración de la juventud, letras directas, cantadas en portugués a toda velocidad desde la metrópolis de São Paulo.

Con el tiempo Ratos de Porão, que significa ratas de sótano, pasaron del idioma portugués al inglés y midieron sus habilidades en el icónico CBGBs de Nueva York, coquetearían con el metal y girarían por todos lados, convirtiéndose en una de las pocas referencias musicales roqueras de Brasil, cuya música es asociada en el exterior al carnaval, a la bossa nova y al MPB, música popular brasilera.

Sex Pistols y un ladrón

Un ladrón célebre y un mánager en busca de una maniobra publicitaria impactante colaboraron para que el punk se esparciera en Brasil antes que en otros países de la región. Luego de su último concierto en San Francisco en 1978, el cantante Johnny Rotten de Sex Pistols se convirtió en John Lydon luego de pronunciar la frase ¿Alguna vez tuvieron la sensación de haber sido estafados y una vez disueltos Sex Pistols, se fue a Jamaica a escuchar la explosión musical en Kingston y a su regreso creó a los seminales PIL Sid Vicious, el bajista, murió en el histórico hotel Chelsea, en circunstancias que nunca fueron del todo esclarecidas y con un cargo por el asesinato de su novia, Nancy Spungen. El guitarrista Steve Jones y el baterista Paul Cook fueron a Brasil, a intentar continuar con Sex Pistols con Ronnie Biggs: famoso en Inglaterra por un gran robo a un tren en 1964, Biggs escapó de la cárcel y de su sentencia a 30 años, cumpliendo sólo 15 meses de prisión antes de fugarse a Australia y finalmente a Brasil. Esa era la idea de un cantante para el grupo, según las maquinaciones del mánager Malcom McLaren, que tituló su película sobre los Pistols The Great Rock And Roll Swindle, o sea La gran estafa del rocanrol.

El veredicto fue unánime: la unión de Sex Pistols, o lo que quedó de ellos, con Biggs, fue un pobre reflejo musical de la encarnación original, tal como quedó documentado en el sencillo No One is Inocent, donde se destacaron las nulas habilidades de Biggs para el rol de cantante. Poco importó en Brasil este resultado, ya que la visita de estos Pistols truncos sirvió para que saliera en vinilo la edición local de Never Mind The Bollocks, el único disco original del grupo. Fue en 1978, un año más tarde que el resto del mundo, pero mucho tiempo antes que en países vecinos.

Punk y metal en Brasil

A finales de los años 70 y principios de los ochentas el punk y el heavy metal tuvieron sus primeros seguidores en Brasil. La identificación con estos estilos implicó para los jóvenes una negación del enorme peso de la cultura local y también un rechazo a la religión organizada. Tal como se atestigua en el libro United Forces, compilado de publicaciones de la época, en ese entonces portar una playera de un grupo y no ser capaz de nombrar sus discos y sus canciones, podía ser causante de una feroz golpiza.