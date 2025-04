Afp y Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 12 de abril de 2025, p. 15

Pekín. El presidente de China, Xi Jinping llamó a defender la globalización económica, en momentos que decidió aumentar los aranceles a las importaciones estadounidenses a 125 por ciento a partir de este sábado, en una escalada de la guerra comercial entre las mayores dos economías del mundo.

La medida, en respuesta a la aplicación de aranceles hasta de 145 por ciento impuestos esta semana por el presidente estadunidense, Donald Trump, sobre las mercancías procedentes de China.