uspendo la continuación de mis textos sobre la invasión de Estados Unidos a México, porque el tema de los aranceles tiene repercusiones mundiales graves, y para nuestro país extremadamente dañinas.

De culos y otras cosas. No sé cuántos dignatarios hayan expresado su intención de besarle el culo a Trump para obtener mejor trato comercial, lo que sí puedo decir es que de ser cierto de trataría de una proeza colosal por tamaño, contenido y grado de asquerosidad.

Regresar a un heterodoxo. Albert O. Hirschman argumenta en La estrategia del desarrollo económico que es necesaria una combinación de fuerzas de mercado y no mercado para romper la inercia del desarrollo. ¿Por qué menciono a este tótem del pensamiento ilustrado progresista? Porque como lo mencionaron recientemente varios comentaristas, entre ellos Leopoldo Gómez, un texto poco conocido de este autor La potencia nacional y la estructura del comercio exterior, de finales de los cincuenta, es relevante para el momento actual.

La geopolítica dirige a la economía. En su libro, Hirschman afirma que el comercio es muy propenso a la manipulación geopolítica y no sólo al cálculo económico. Añade que el comercio no trata simplemente de los bienes que se intercambian (el efecto de la oferta ); también se trata de la capacidad de influir en las personas con las que se intercambian los bienes (el efecto de la influencia ) a corto y largo plazos.