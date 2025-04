Si ponemos a sonar ahora el disco You Must Believe in Spring de Bill Evans, habrá un momento en que volteemos en derredor en busca del piano, el contrabajo, los tambores que están sonando de manera tal que parecen estar ahí, en la misma habitación donde escuchamos.

▲ Escuchar música en un tocadiscos es un placer cada vez más al alcance con el resurgimiento de los vinilos. Foto Pablo Espinosa

Elliot Zignund danza rondas con las baquetas en el aire para producir efectos como los de un hada cuando hace aparecer estrellas en la frente de las personas que están escuchando este disco: tss, tssss, paaaasss, estallan las estrellitas como pompas de jabón.

Emulando elfos, Eddie Gómez danza con su contrabajo acústico y el efecto es semejante al trazo que deja en el agua un delfín cuando danza en altamar. Sus glissandi son en realidad travesuras disfrazadas de versos epifánicos.

Eddie Gomez reemplazó a Scott LaFaro mientras Eliot Zigmund a Paul Motian en el Trío de Bill Evans, que ya había alcanzado lo sublime en discos anteriores, y con este, You Must Believe in Spring, los tres músicos navegan el nirvana.

Resplandor creativo. Respira el espíritu de Debussy, cantila el poderío orquestador de Ravel, deambula el espíritu romántico de Chopin. Danzan las hadas.

Sentado al piano, Bill Evans parece entrar en trance, como si la blancura de las teclas y su alto contraste con el color de los bemoles le atrajera como autómata y acercara más y más los ojos, la frente, la cabeza, a casi rozar las teclas, y la mirada no es de cíclope, como en los juegos de Cortázar, sencillamente porque los ojos los mantiene cerrados y el espíritu abierto a la lluvia de luz blanca que baña la estancia entera.

Escuchar música en vinilos marca diferencias radicales con la escucha en plataformas digitales. Pongamos por ejemplo a sonar el elepé Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, lado B, y sostengamos el ala diminuta del brazo del tocadiscos con pericia tal que le atinemos exactamente al surco donde inicia la pieza cuatro: Good Morning Good Mornig y escuchamos el canto de un gallo, luego un redoble en batería y despliegue elegantísimo de una sección completa de alientos metales que abre paso a un deslumbrante solo de guitarra a cargo de George Harrison mientras Ringo rinde contracantos en bataca y entonces escuchamos cantos de aves, maullido de un gato, ladridos y enmedio de la jauría escuchamos el galope de un corcel. La magia del vinilo: al cerrar los ojos, vemos al corcel atravesar de la bocina derecha hacia la bocina izquierda, hasta perderse en el bosque.

Otro ejemplo: Los discos de Pink Floyd están hechos para ser escuchados en vinilo. Todos.

Por lo pronto, tengo en mis manos el álbum de cuatro elepés titulado David Gilmour. Live at Pompeii, y pongo a sonar el surco dos del lado B del disco 1: The Great Gig in the Sky. Inenarrable.

Enseguida elijo el disco dos, lado B: High Hopes, para culminar el periplo con el disco cuatro, cara B: una versión espléndida, de 9:58 minutos del clásico de clásicos Comfortably Numb.

Enseguida, ponemos a sonar el fabuloso álbum de culto Pink Floyd at Pompeii y levantamos el vuelo desde los primeros acordes de Echoes. Todo parece flotar y todo está en su sitio. Es como escuchar una sinfonía.

La virtud del vinilo se agiganta en cuanto la música se desarrolla de manera abrumadora: los teclados de Rick Wright, la bataca de Nick Mason, el bajo poderosísimo de Roger Waters y la guitarra cósmica de David Gilmour. Viaje sideral.

Existe una versión mejorada hace pocos años del original, grabado en Pompeya en 1972. Vale la pena escuchar alternadamente la versión primera y las siguientes, en preparación al próximo gran acontecimiento para elogio del vinilo: el 2 de mayo saldrá a la venta la versión restaurada, remasterizada y aumentada para pantallas IMAX de esta epopeya cultural en Pompeya.

El sonido Dolby Atmos nos dará una dimensión nueva, diferente, de esta obra maestra que se inscribe en el listado de maravillas de la cultura universal.

Mientras llega a las tiendas este nuevo tesoro, levantamos nuevamente la tapa del tornamesas, sostenemos con los dedos índice y pulgar el ala diminuta del brazo del tocadiscos y todo es gis, bruma, ensoñaciones.

Luz prístina, el tornamesa.

