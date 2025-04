En entrevista con La Jornada, señaló que la confirmación de la embajada de Israel en México de la eventual llegada de Roemer refleja esperanza, por supuesto emoción y muchísima expectativa; (las víctimas) no están confiadas, esto es un paso más, todavía no es un símbolo de festejo para nosotros, pero alienta tener estas pequeñas victorias .

Sostuvo que al menos a 14 casos se les dio carpetazo por el hecho de que los delitos de abuso y acoso sexual prescribieron y no porque no existieran datos de prueba y testigos, luego de que lograron documentar casos de la década de los años noventa.

Por su parte, Pablo Ignacio Rodríguez, quien representa legalmente a las tres mujeres para quienes se han promovido acciones jurídicas que mantengan reservada su identidad, comentó que posiblemente Roemer sea extraditado en dos meses, porque la Ley de Extradición de Israel ya no permite ningún recurso en contra de la resolución de la Corte Suprema.

Lo que existe es un recurso fuera de la ley de extradición, muy acotado a ciertas cuestiones de derechos humanos que puede presentar. Desde 1954, me parece, se ha admitido sólo en 10 ocasiones y fue por cuestiones que en este caso no se actualizan”, es decir, el ex funcionario, por ejemplo, no es un perseguido político o que se le violen sus derechos humanos.

Mencionó que tendrán tres audiencias iniciales, cada una por separado, para seguir con la formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares y que cuentan con datos de prueba suficientes para que se inicie un proceso penal.