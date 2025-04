▲ La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 106 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en la ex hacienda de Chinameca, Morelos. Foto Cristina Rodríguez

Alma E. Muñoz, Alonso Urrutia y Emir Olivares

Enviada y reporteros

Periódico La Jornada

Viernes 11 de abril de 2025, p. 11

Un día después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó a gobiernos y funcionarios públicos promover la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a votar el 1º de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros, con el fin de acabar con la corrupción en la impartición de justicia.

En la conmemoración del 106 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en la ex hacienda de Chinameca, en Ayala, Morelos, donde el general fue ejecutado, la mandataria celebró que por fin puede hablar de la elección judicial, después de que por una semana me pusieron un zíper para que no pudiera hacerlo.

Desde la mañana, en su conferencia de prensa, satisfecha con la resolución del TEPJF, Sheinbaum resumió sonriente: Ya podemos hablar: primero de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente , aunque, admitió, está prohibido promover candidaturas.

Subrayó que el Poder Ejecutivo podrá ceder sus tiempos oficiales en radio y televisión o promocionar los comicios en redes sociales, pero no podemos destinar recursos públicos adicionales .

Ante la decisión del tribunal, se volvió a difundir el espot gubernamental que promueve la elección judicial.

Por la tarde, la Presidenta preguntó a los pobladores en Chinameca: ¿Ya saben qué va a pasar el primero de junio de este año?: vamos a votar. Ya lo puedo decir, porque como por una semana me pusieron un zíper, así, para no hablar de la elección de jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras .