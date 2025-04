Blanche Petrich / V y última

Periódico La Jornada

Viernes 11 de abril de 2025, p. 8

Los migrantes desaparecidos en las rutas que cruzan desde Centroamérica hasta México, en busca de llegar a Estados Unidos, apenas figuran en los registros del gobierno. Pero son decenas de miles. En muchos pueblos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua hay familias que los buscan y los esperan, y que sufren por no saber dónde están , sostiene Rubén Figueroa, quien fue activo buscador durante poco más 15 años, trabajando con el Movimiento Migrante Mesoamericano.

Aunque las familias de los indocumentados que se esfumaron en el trayecto por territorio mexicano denuncien su desaparición, sus nombres no se actualizan en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (Rnpdno). La mesa de búsqueda de migrantes, creada en 2022 a exigencia de las familias de las víctimas, en la que deberían participar la FGR, la cancillería y la Secretaría de Gobernación, no se ha instalado.

Desde Durnham, Carolina del Norte, la ciudad donde ha tenido que asilarse, Rubén Figueroa expresa: lo que hace más grande esta tragedia de la desaparición forzada es la indolencia del gobierno. No es posible que después de que es de conocimiento global lo que sucede en nuestro país, hasta la fecha se siga poniendo en tela de juicio este tema y se trate de minimizar .

Hay abundante documentación de episodios en los que grupos de extranjeros en tránsito han sido víctimas de secuestros masivos y después aparecen masacrados, en fosas, o simplemente no aparecen.

Sólo tres ejemplos: los 72 del rancho de San Fernando, en Tamaulipas, asesinados en 2010; las fosas cercanas que se encontraron en esa misma zona o los hallazgos de personas desmembradas en Cadereyta, Nuevo León, en la misma época (317 víctimas en total, no todas identificadas, a pesar de que han transcurrido 15 años). Son casos de hace tres lustros, pero son crímenes que se siguen cometiendo.

La Fundación para la Justicia puntualiza que en el Rnpdno sólo se incluyen 193 casos de indocumentados desaparecidos entre 2018 y 2024, lo que contrasta con el dato de la Organización Internacional de las Migraciones, que tiene documentados mas de 6 mil casos (desapariciones y asesinatos) desde 2014 en las rutas de México.

Los buscadores defensores de derechos humanos que siguen sus rastros suelen ser las únicas voces que informan sobre lo que ocurre en esos flujos humanos que se desplazan y que denuncian los crímenes que se cometen contra ellos.

De detective viajero a víctima

La vida de Rubén Figueroa, tabasqueño, ha pasado por diversas etapas. Siendo adolescente, la necesidad de su familia en Huimanguillo lo empujó a migrar. Su madre, doña Emilia, pensando en el hijo lejano, se embarcó en la tarea de ayudar a los centroamericanos que pasaban por ahí, cada vez en número creciente.

Cinco años después, Rubén regresó a su tierra y, siguiendo el ejemplo de su mamá, empezó con tareas de solidaridad. Terminó como defensor de derechos humanos de tiempo completo.

Como parte del Movimiento Migrante Mesoamericano, que desde 2004 organizó anualmente la Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Hijos, emprendió la misión de viajar incesantemente a esas naciones contactando familias que reportaban a algún ser querido desaparecido en México. Con esos datos, luego recorría las rutas de tránsito del país intentando localizarlos.

Él era el buscador, el detective viajero. Detrás había una red, un equipo. En casi 20 caravanas, el movimiento fundado por Marta Sánchez Soler reunificó a mas de 300 familias. Su tarea culminaba a veces anunciando a una madre: lo hemos encontrado . Otras veces una llamada para decir: lo hallamos, pero no como hubiéramos querido . Aun así, asegura, encontrando cuerpos sin vida o rastros comprobables de una muerte, el dolor de las familias podía ir menguando .

Hallar a Fredy Figueroa, su nueva misión

En 2020, en plena pandemia, la vida de Rubén dio otro vuelco. De buscador pasó a ser víctima. A su hermano Fredy Figueroa, que había migrado a trabajar a Playa del Carmen, lo desaparecieron junto con otros seis trabajadores. Entonces, Rubén se empeñó a otra misión: encontrar a Fredy.