Con llanto, algunos expresaron sus casos; otros, con tono enardecido, reclamaron que de esta forma no se puede analizar leyes, como las propuestas recientemente por la titular del Ejecutivo federal. A la vez, pidieron que se reconozca que hay desaparición forzada y exigieron una disculpa de las autoridades federales por desconocer esos casos. También demandaron a las autoridades federales aceptar el proceso que empezó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y reconocer que estos casos suceden en el país

Durante casi ocho horas, buscadores de personas desaparecidas que acudieron al tercer encuentro con la Secretaría de Gobernación hicieron fuertes reclamos al gobierno de federal por no contar con funcionarios preparados al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y pidieron de nueva cuenta la renuncia de sus titulares, Teresa Guadalupe Reyes y Martha Yuriria Rodríguez, respectivamente.

Cuando arribó la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, recorrió las mesas instaladas para saludar a los casi 200 representantes de los 26 colectivos provenientes de todo el país que participaron ayer. Frente a la funcionaria, Gustavo Hernández, del Colectivo 10 de Marzo, de Tamaulipas, rompió en llanto, y ante el coro de no estás solo , clamó por la búsqueda de su hijo desaparecido en Monterrey. Aunque sea un huesito, para tenerlo y saber que está ahí , señaló.

Yoltzi Martínez Corrales, del Colectivo Raúl Trujillo Herrera, destacó que la titular de la CNB no representa a las víctimas, no nos ayuda. Dicen que van a reforzar una comisión nacional cuando usted la desmanteló; por eso no se le reconoce, estamos contra su imposición .