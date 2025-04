Néstor Jiménez

Frente a casi 200 integrantes de 26 colectivos de buscadores de personas desaparecidas, con quienes se reunió ayer durante ocho horas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que con estas mesas de trabajo no queremos simulaciones .

Indicó que lo que tenemos enfrente es una esperanza, si no, no estuvieran ustedes aquí . Los encuentros, garantizó, no serán llamarada de un día ni una llamarada de petate .

Después de escuchar fuertes relatos de los asistentes, así como reclamos por la falta de empatía de funcionarios públicos que los atienden, Rodríguez subrayó que salió del encuentro conmovida. Ordenó a los integrantes de las dependencias federales atender cada uno de los casos expuestos y aclaró que en una mesa de trabajo no se resolverá esta problemática, sino que es sólo el inicio de esta ruta.

Después de que momentos antes decenas de los participantes pidieron la renuncia de las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas, la secretaria designó a Froylán Enciso, titular de la unidad para la defensa de los derechos humanos de la dependencia, como enlace directo con las víctimas para este proceso. Analizarán, dijo, qué toca hacer a cada funcionario, y el que no cumpla, se va .