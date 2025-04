¿H

a bajado la violencia en los seis meses de Omar García Harfuch a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Es el tema de nuestro sondeo de opinión. Resultados en la gráfica.

Metodología

Votaron 5 mil 175 personas en redes sociales. De X (Twitter), mil 561; de Facebook, 838; de El Foro México, 168; de Instagram, 903; de Threads, 228 y de YouTube, mil 477. Utilizamos la app SurveyMonkey que permite expresar opiniones. Enseguida algunas de ellas.

Twitter

Sí, ha ido bajando la violencia. Quizás no en la cantidad que quisiéramos; sin embargo, es a mediano plazo como se mejorará el tejido social de la estrategia de abrazos y no balazos de mi presidente AMLO y mi presidenta CSP.

@patiatticus /Monterrey

Sigue viva la inseguridad.

@ Elsanchez /Cuernavaca

Persiste la corrupción entre policías municipales, estatales y federales; el hampa tiene raíces profundas, lo mismo que en el Poder Judicial. Los asesinatos de jefes policiacos se deben a ello y no todo es pueblo bueno .

@ Copenhague2008 / Poza Rica de Hidalgo

Facebook

Regímenes neoliberales prohijaron las bandas delictivas como forma de control social a través del terror. Ahora hay que eliminar la violencia.

Marco Antonio Aviña Kick /Michoacán

En mi ciudad han aumentado en estos 15 días los feminicidios y al parecer así seguirá. Necesitamos seguridad, policías certificados.

Aher Eduardo Leguízamo Morales /Guerrero

Disminuir la violencia es más complejo, pero sí se nota el trabajo del secretario García Harfuch. Con esas detenciones que han ejecutado es bastante probable que empiece esto a mejorar. El crimen que cometió la señora de la tercera edad debiera hacernos pensar que el mal es algo más profundo.

Sergio A. Rodríguez /Ciudad de México

No niego la posibilidad de que la violencia pueda haberse reducido en algunas zonas del país, pero no es el caso en mi región, a pesar de que tanto la gobernadora como varios alcaldes presumen de haber equipado y aumentado el sueldo a los policías. El problema no es de equipamiento sino de corrupción. Mejorar el equipo de policías corruptos sólo sirve para aumentar la inseguridad.

Andrés S. Ocampo Guerrero /Quintana Roo