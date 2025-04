Nunca escribí nada ni hecho prácticamente nada en la vida pensando que iba a dejarle algún legado a nadie y a nada. Incluso cuando mis hijos nacieron tampoco lo tenía previsto. Han sido cosas que han ido ocurriendo en la vida, con la cual estoy muy agradecido porque me ha permitido hacer un oficio que me ha hecho muy feliz, que me ha dado muchas satisfacciones, que me ha permitido expresarme, comunicarme, encontrarme con los demás , aseguró Serrat en un breve encuentro previo con los medios de comunicación.

Serrat, con 81 años, explicó que cada día que me despierto me siento estupendamente. Pienso que la vida es un acto maravilloso a pesar de los pesares, porque procuro retrasar la hora de las noticias y de encender la televisión para enterarme de ciertas cosas, pero me parece que la vida sigue siendo un regalo. Incluso cuando mis hijos nacieron tampoco lo tenía previsto. ¿Qué más puedo hacer entonces que ir deshaciéndome en vida de las cosas que yo quiero, como son las que traigo aquí? .

De los cuatro objetos que dejó, Serrat reconoció que los que más le dolían eran sin duda la partitura original de Mediterráneo y su inseparable máquina de escribir, una Brother Echelon 44, con la que viajó por lo ancho y largo de América Latina, a pesar de su peso , y con la que escribió su obra más importante. Con ella he escrito mucho poemas, canciones, cartas. Ha sido una gran compañera, llenó mi vida y muchas horas en las que los sueños tenían ganas de plasmarse en papel , aseguró y reconoció sentir cierta melancolía de deshacerse de esa antología de Miguel Hernández, que editó la argentina Losada y que, en sus palabras, llenó el vacío que teníamos cuando debajo de nuestros pies sólo había cardos y rocas , en alusión a la severidad de la dictadura franquista y su censura implacable.

Serrat también calificó de estupendo que se utilicen ahora las cajas de seguridad del antiguo Banco Central para depositar cosas más importantes que las que hubo en sus tiempos, como son los sueños, las fantasías, los pensamientos, el arte, pero el arte vivo. Arte de aquel que pueda estar en contacto con la gente .

Recibió en un acto conjunto el Premio Antonio de Sancha, por parte de la Asociación de Editores de Madrid, en la que se elogió su inmensa labor para la difusión de la lectura y de la poesía.