Agregó que en el caso de México, su gobierno no ha respondido con la misma medida a la Casa Blanca para gravar la industria automotriz y los productos de acero y aluminio, porque se siguen los diálogos con la administración de Trump.

Más allá de si lo pensaron, si no lo pensaron, si reaccionaron frente a los mercados o frente a otra cosa, ellos tienen que dar esa explicación; pero ayer (miércoles), dan una pausa de 90 días para una negociación , detalló.

Luego de que Washington determinó el miércoles poner una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles –superiores a 10 por ciento– a decenas de naciones, entre las que no está México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que tienen que explicar si lo pensaron, si reaccionaron frente a los mercados o frente a otra cosa .

Confió en que gracias a las negociaciones se alcancen mejores condiciones en la relación bilateral, y se llegue a acuerdos más benéficos para esos sectores, que pagan 25 por ciento de aranceles, aun cuando están dentro del acuerdo comercial.

Seguimos en diálogo, no sé que tantos países tengan esta apertura, no se trata de comparaciones, sino que nosotros no hemos tomado medidas (aranceles) porque estamos en una mesa de trabajo en acero y aluminio y la industria automotriz, para buscar un esquema , refirió.

Sostuvo además que el mantener vigente el T-MEC favorece que siga llegando inversión nacional e internacional a México.