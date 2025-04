Los medios señalaban varias versiones, entre ellas que Beenhakker se había negado a no alinear a Del Olmo tras una petición de la directiva liderada por Emilio Diez Barroso, y también se hablaba de que el neerlandés no había ido a una junta con los directivos por jugar golf.

La Eredivisie, liga de Países Bajos donde Beenhakker se encumbró a la gloria, fue la encargada de confirmar el fallecimiento del timonel, aunque no reveló las causas.

Las Águilas africanas es una referencia que de manera natural hace pensar en Leo Beenhakker, timonel que construyó uno de los equipos más emblemáticos del América y quien falleció ayer a los 82 años de edad. En el plano internacional, el neerlandés será recordado por una trayectoria de contrastes al haber alcanzado el éxito con clubes como el Ajax y el Real Madrid, pero no con la selección de su natal Países Bajos.

▲ El entrenador neerlandés tenía 82 años y su trayectoria fue de contrastes. Aunque logró brillar en el banquillo de varios clubes, no pudo destacar con la selección de su país. Foto La Jornada

Salida abrupta

Cuando fue a recoger sus cosas me lo encontré, pues fui al club porque olvidé mi cartera. Me dijo lo mismo que a la demás gente. Él estaba jugando golf, le avisaron de una junta, no llegó y chao , relató el Potro Gutiérrez.

Fue algo que no entendimos. El equipo iba bien; sí, tuvimos un altibajo, pero todo estaba diseñado para llegar bien a la liguilla. Después vino la salida de Beenhakker y eso nos costó el campeonato , agregó.

Desafiando las reglas de la lealtad futbolística, Beenhakker también dirigió en la temporada 1995-1996 a las Chivas, acérrimo rival de las Águilas, aunque no logró destacar de la misma manera

Casi una década después retornó a México para dirigir de nueva cuenta a las Águilas –en los torneos Apertura 2003 y Clausura 2004–. Si bien tuvo un buen desempeño, el título tampoco llegó, pues fueron eliminados en la liguilla.

Fue un excelente entrenador, dejó algo positivo. Fue parte de una pléyade de entrenadores capaces que han estado al frente del América. Tuvo muy buenos jugadores, varios fueron parte de la selección y también trajo elementos africanos importantes; dejó escuela (en el club), una forma de jugar por la cual la gente lo quiso mucho , apuntó el ex americanista Enrique Borja.

Entre sus vínculos con México también es recordado un episodio más agridulce. En su segunda etapa con el Real Madrid en la temporada de 1992, el neerlandés dejó en la banca al tricolor Hugo Sánchez, quien ya era una estrella en España, pero apenas se recuperaba de una lesión. Esa decisión provocó la salida del ariete, quien incluso puso un ultimátum a la directiva, la cual prefirió al entrenador.

Tuvo una revancha como técnico de selecciones al dirigir a Arabia Saudita (1993-1994), Trinidad y Tobago (2005-2006) y Polonia (2006-2009), aunque tampoco concretó las hazañas que lo convirtieron en leyenda del Real Madrid y el Ajax.

Condolencias

Todos los que integramos el club América lamentamos el sensible fallecimiento de Leo Beenhakker, leyenda del futbol mundial e histórico entrenador de las Águilas. Un grande que jamás volará solo , publicó el club azulcrema.

El Real Madrid también expresó sus condolencias. Durante las cuatro temporadas que dirigió al equipo, Leo Beenhakker ganó tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España , recordó.