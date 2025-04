Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 11 de abril de 2025, p. 5

El historiador Ricardo Pérez Montfort participó de buen ánimo, muy restablecido de sus problemas de salud, en la presentación de La incansable tarea de mirar lejos: Homenaje a Ricardo Pérez Montfort, libro coordinado por Carlos Martínez Assad, que reúne textos de 16 colegas y amigos en torno a la gran diversidad de temas que el investigador y docente ha abordado a lo largo de más de 40 años de carrera.

En una misiva leída por su hermana Isabel, Pérez Montfort expresó: siento mucho no poder hablar, aunque tampoco tengo palabras para expresar la emoción y agradecimiento que quisiera mostrar por la presencia de todos ustedes compartiendo conmigo este homenaje que me parece un tanto inmerecido . Y siguió una larga lista de agradecimientos.

Alrededor de 120 colegas, discípulos y amigos se reunieron el miércoles pasado, en el Centro Social y Cultural Veracruzano de la Ciudad de México para celebrar la aparición del libro publicado por la Universidad Veracruzana (UV) y Bonilla Artigas Editores.

Pérez Montfort ha tenido una estrecha relación con la UV desde mediados de los años 80, cuando entró en contacto con colegas de su Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) , señaló Alberto Tovalín, representante de la UV en la Ciudad de México.

Veracruzanos, agradecidos

Bernardo García Díaz, investigador del IIHS, aseguró que “Ricardo ha sido muy consecuente con el mundo popular. Desde muy joven lo deslumbró el mundo popular, empezando por el embrujo del son jarocho. Dijo: esto es lo mío, no sólo de disfrute, sino que es un tema que vale la pena embarcar la vida en eso. Los veracruzanos, en particular, nos sentimos muy agradecidos de que te hayas incursionado con ese cariño y pasión por Veracruz, no como flor de un día, sino llegaste, te metiste y comenzaste a hacer un ensayo por acá, otro por allá.