Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 11 de abril de 2025, p. 2

Madrid. El artista mexicano Javier Marín, nacido en Uruapan, Michoacán, en 1962, es uno de los tres creadores preseleccionados, además de Miquel Barceló y Cristina Iglesias, por el Patronato de la Junta Constructora de la Sagrada Familia para hacer la ejecución final de la obra más compleja del arquitecto modernista Antoni Gaudí (1852-1926): la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia. Se inició la construcción de la iglesia en 1882 y se prevé que finalice alrededor de 2035.

En entrevista con La Jornada, el artista mexicano explicó que la Sagrada Familia es una obra que se hereda de generación en generación y por tanto él se siente con el deber de aportarle su propia visión y contemporaneidad , en definitiva la forma de ver del mundo actual .

Marín tiene una larga trayectoria artística, que incluye proyectos e intervenciones en espacios públicos en todo el mundo, entre éstos la Plaza Lange Voorhout, en La Haya (2010); la Piazza del Duomo, Chiesa e Chiostro di Sant’Agostino, en Pietrasanta (2008); el Convento de San Francisco de Asís, en La Habana (2006); la Plaza Juárez y el ex Templo de Corpus Christi, en la Ciudad de México (2005); la Iglesia de Santa Catarina, en Lituania (2003); el Espace Bellevue, en Biarritz (2001), y la Casa de América en Madrid, en cuya fachada principal creó la pieza monumental Chalchihuites (2008), además de un proyecto que a la postre fue crucial para su preselección en Barcelona: la intervención de la fachada de la catedral de Zacatecas.

–¿Cómo se convirtió en uno de los artistas preseleccionados para ejecutar la obra final de la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia, con la cual culmina una construcción de más de 100 años?

–En realidad no sé cómo fue; no conozco a nadie del equipo de arquitectos de la Sagrada Familia ni a nadie relacionado con ello en Barcelona. Simplemente me buscaron por Internet hace mes y medio y me propusieron directamente el proyecto. Me explicaron que formaría parte de una terna que se presentará al Patronato y si dicen que sí, la invitación ya sería formal (como así ocurrió el pasado 30 de marzo).

Me invitaron a hacer una visita a la Sagrada Familia, que conocía hasta entonces como un turista más. Esa fue una visita muy especial en la que me enseñaron la obra, el museo y hablamos mucho de la obra de Gaudí. Cuando me despedí de ellos me dijeron que me avisarían y la siguiente noticia fue cuando ya estaba publicado en los medios de comunicación. Fue muy emocionante. Y ahora estoy en espera de la firma del contrato para empezar a trabajar y presentar el proyecto a finales de año, más o menos, y la idea es que de los tres se pueden quedar uno, los dos o los tres.

–¿Usted preferiría hacerlo solo o ejecutarla con los otros dos preseleccionados, Miquel Barceló y Cristina Iglesias?

–Ojalá seamos los tres. Conozco, sin ser un experto, la obra de ellos dos, me gusta mucho y pienso que sería muy interesante. Es una intervención muy grande, la fachada es inmensa y abarcaría desde la Gloria hasta el Infierno, así que creo que daría para una buena colaboración. De hecho, cuando me invitaron a hacer la intervención en la catedral de Zacatecas conocí la obra de Barceló en la catedral de Palma de Mallorca y me gustó mucho su vocación matérica y con mucha fuerza expresiva. A mí también me gusta mucho la materia y que los procesos se desarrollen y hablen, así que pienso que sería buena idea.