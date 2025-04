Martín Sánchez Treviño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 10 de abril de 2025, p. 3

Ciudad Victoria, Tamps., En el campo únicamente trabajamos las personas de 50, 60 y 70 años; los jóvenes nos dejaron porque no encontraron incentivos, admite Guillermo Aguilar Flores, dirigente de los productores agropecuarios del valle de San Fernando.

Cambiaron los tractores y equipos agrícolas por las motocicletas; en cada familia hay al menos dos que las nuevas generaciones compraron con dinero de las becas Jóvenes Construyendo el Futuro , describió.

Explicó que los muchachos no quieren trabajar en el sector agrícola y ganadero por falta de rentabilidad, pues para ellos lo que se produce no tiene valor. Además, sostiene que 80 por ciento de los agricultores de Tamaulipas no son sujetos de créditos, pues están en cartera vencida y no hay condiciones ni opciones para capitalizarse.

Y si le agregas que el asistencialismo de las becas de los gobiernos federal y estatal está desplazando al sector productivo. Además, los apoyos a los agricultores llegan después de la cosecha, nos entregan la semilla cuando estamos cultivando , agregó.

El líder agropecuario señaló que, por si fuera poco, Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex) se niega a comprar las cosechas de maíz y frijol, con el argumento de que los granos tienen un tamaño menor al que se vende en el mercado internacional.

Apuntó que con las reformas en materia de semillas transgénicas no podemos sembrar las leguminosas y los cereales certificados, sino sólo nativos y las cosechas del campo tamaulipeco no compiten .

Refirió que los precios del frijol, del maíz y del sorgo están por debajo del valor que establece para los labriegos la Bolsa de Chicago. Hay una caída en los volúmenes de producción y cuando las cosechas salen al mercado, los campesinos son víctimas de intermediarios (coyotes) .