Mis padres me exigieron ser la primera de la clase porque si no estudias entonces los demás alumnos te van a superar. Aparte de memorizar los conocimientos y terminar la tarea asignada por los profesores, yo misma hacía más tareas para practicar, yo misma me ponía ejercicios. Las matemáticas me costaban más trabajo, en las otras materias tenía las mejores notas por ejemplo, biología, física, química.

Ahora, a sus 25 años, Yuying dice que todo lo anterior en ese momento de su vida le causó estrés; sin embargo, afirma que la cultura de la perfección la llevó a ser una persona fuerte y segura: estoy agradecida por esa época porque de lo contrario no hubiera llegado hasta ahora . También reconoce que a partir de una estancia en Colombia su visión sobre la vida cambió de manera radical y aprendió a relajarse. Actualmente, la joven es traductora profesional de chino mandarín a español y también influencer, con más de 224 mil seguidores en la red social TikTok.