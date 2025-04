O

rondo, porque alrededor de 75 gobiernos de igual número de países me besan el trasero y mueren por cerrar un acuerdo conmigo , el ególatra Donald Trump decidió pausar por 90 días los aranceles recíprocos por él impuestos a esas mismas naciones por no tomar represalias por su desquiciada política en ese renglón, aunque para ellas mantiene una tarifa mínima de 10 por ciento (que no aplica a México). La excepción, claro está, es la República Popular China, cuyas exportaciones a Estados Unidos deberán enfrentar una tasa ya no de 104, sino de 125 por ciento, con efecto inmediato , de acuerdo con el más reciente decreto imperial. La respuesta del gigante asiático fue contundente: la escalada arancelaria de Estados Unidos contra nuestra nación simplemente acumula errores tras errores .

Bien a bien no se sabe por qué lo hizo, aunque se intuye, pero la supuesta benevolencia de Trump, disfrazada de pausa , en realidad corresponde no a la obsesión de que le besen el trasero (lo que, todo indica, le fascina), sino al feroz reclamo de los barones estadunidenses, quienes en cuestión de días perdieron billonarias cantidades por la obsesión del inquilino de la Casa Blanca de pasar la motosierra por la comunidad de naciones.

En efecto: tras el anuncio de la pausa , los mercados recibieron una bocanada de oxígeno que los llevó a recuperar parte de las pérdidas registradas a partir del pasado 2 de abril, y el efecto inmediato fue tal que, por ejemplo, los principales índices de la bolsa neoyorquina reportaron ganancias no vistas en décadas. Incluso, algunos analistas consideran que ese comportamiento positivo es el mejor de la historia de Wall Street. Eso sí, los gobiernos de los 75 países que están prestos a besar el trasero de Trump siguen igual de jodidos que antes de dicha pausa .

En México, el principal indicador de la Bolsa de Valores se incrementó 4.39 por ciento, alza que si bien no resarce las pérdidas de días anteriores, sí dio tranquilidad a las empresas que en ella cotizan. Por ejemplo, los precios accionarios del Grupo Financiero Inbursa se incrementaron 9.87 por ciento, los del Grupo Financiero Banorte 8.87 y los del Grupo Carso 8.83.

Por lo que toca al tipo de cambio, el peso ganó terreno frente al dólar, tras días de fuertes presiones a la baja, que lo llevaron a la frontera de las 21 unidades. Ayer cerró a 20.28 por billete verde. Y el precio de la mezcla mexicana de exportación recuperó dos dólares respecto del cierre de la víspera. Ayer el barril se vendió a 58.56 dólares.