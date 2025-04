En el largo contexto de desabasto nacional de medicinas y fallidos intentos de resolverlo, la Secretaría Anticorrupción federal ha determinado la nulidad total de la licitación pública internacional de compra consolidada de medicamentos y materiales conexos. Esa compra sería para el presente año y el venidero. Según la oficina a cargo de Raquel Buenrostro, ese proceso está marcado por una gran cantidad de irregularidades e incumplimientos legales cometidos por Birmex.

Es valiosa y plausible la decisión del gobierno de la presidenta Sheinbaum de advertir la gravedad de ese proceso de licitaciones y frenarlo. Ese círculo de acciones contra la corrupción deberá cerrarse con la consignación judicial de los responsables, a fin de que no quede todo en un señalamiento de pifias y equívocos burocráticos, cuando, de haber avanzado, habría significado un daño al interés nacional por miles de millones de pesos, además de la afectación a la disponibilidad de medicinas y material médico, aunque el discurso de la inmediatez asegure que no habrá tales afectaciones. Que Birmex no quede en una tentativa que pudo llegar a ser otro Segalmex, que no haya impunidad tolerada, que se investigue el hoy y el ayer.

Y, mientras la presidenta Sheinbaum ha asistido en Tegucigalpa a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y ha convocado a una cumbre por el bienestar económico de la región, lo cual constituye un gesto significativo en el contexto de la presión trumpista que busca alineamiento pleno a sus políticas, ¡hasta mañana!

