Ofende dicho de funcionario de la ONU

s común que los funcionarios de la ONU se metan en la vida interna de los países para fijar posturas a veces de superioridad, o son llevados por grupos opositores internos, lo que no debería ser. La ONU es un organismo que todos los ciudadanos del mundo pagamos. Son empleados y funcionarios nuestros al servicio de nuestras necesidades, no para enfrentarse con los gobiernos locales. Lo dicho por el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ofende al gobierno actual y tal vez cayó en la provocación respecto a que el gobierno hace desapariciones como en otros regímenes.

El problema de las desapariciones, se sabe, es más complejo de lo que se señala en las quejas diarias, porque implica una pobreza de décadas que obligó a muchos a ligarse al crimen, corrupción y complicidad de malos gobiernos del pasado; odios contra grupos, crímenes comunes que se escondían, pero también –y hay que reconocer esa responsabilidad– la desatención de algunas familias a sus vástagos, y la libertad abierta en ciertas situaciones. En este momento no queda sino la unidad para resolver el problema, y poco se logrará si hay quienes señalan injustamente situaciones de gobiernos de antaño.

Tere Gil

Trump se quita la máscara

De la ira a la paranoia, del pavor al agandalle desesperado, el instinto miserable le cobra todas las facturas a la razón. La ley del talión se torna justicia gandalla, y la barbarie se quita, por fina, la máscara de la barbarie. La personalidad de Donald Trump es la de un cavernícola que se atascó, solo y a escondidas, la dosis de toda la banda. Si no, ¿cómo interpretar que ni en tres meses de su capataz mandato ya no se sabe si hoy fue ayer o será mañana? Pone a la economía y bolsas del mundo parapléjicos y al borde del infarto masivo. No hay poder que lo amarre. La élite es cómplice cobarde de Wall Street, Dow Jones, Standar and Poor’s, Black Rock, hasta Musk; ni su 80 por ciento de premios Nobel de Economía, junto al genocida Benjamin Netanyahu y al cojudo Javier Milei. Sin duda, ésos son a los que se refiere: le besan el trasero. También entre las bestias hay razas.

Al tiempo que pausa los aranceles recíprocos 90 días, se monta contra su principal objetivo, el gigante China, que, con serenidad y pulcritud, cierra filas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Falta el unísono del grupo BRICS; la Celac apura unidad regional y, obligadamente, Claudia Sheinbaum mirando nuevos horizontes.

Ismael Cano Moreno

Carta a José Blanco

Querido maestro José Blanco: aunque no he tenido el honor ni el gusto de hablar con usted, desde la epidemia de covid-19 no me he perdido ninguno de sus esclarecedores artículos, y lamento profundamente las circunstancias que lo llevan a dejar de alumbrarnos con su aguda mirada y su enorme cultura.

Deseo que éstas cambien para recompensarlo con la felicidad que merece y que, en la medida de lo posible, vuelva a ayudarnos a ver lo que las apariencias esconden. Le envío un sentido abrazo.

Armando Ramírez Rascón

