Ap, Sputnik, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 10 de abril de 2025, p. 21

Tegucigalpa. Las medidas arancelarias y las deportaciones masivas ejecutadas en las primeras semanas de gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, marcaron ayer los debates de la novena Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde la mayoría de los mandatarios coincidió en la necesidad de preservar la unidad de la región para hacer frente a las tensiones mundiales. No podemos seguir caminando separados cuando el mundo se reorganiza sin nosotros , afirmó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al inagurar el encuentro.

En sus intervenciones, los mandatarios condenaron a Estados Unidos por su unilateralismo y sus agresivas políticas de migración, comercio internacional, lucha contra narcotráfico y su ahora nula estrategia contra el cambio climático.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien asumió la presidencia pro tempore de la Celac, repudió la criminalización de los migrantes latinoamericanos por la administración Trump, y rechazó la expulsión de más de 200 indocumentados a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, megacárcel de máxima seguridad cuestionada por la Organización de Naciones Unidas por no respetar los derechos humanos.

Lo que critico es que no puede llegar ningún migrante a El Salvador como criminal , expresó Petro, y alertó que los indocumentados son tratados como delincuentes sin que se consideren las causas profundas de su éxodo.

A mí me sorprendió que me insultaron por decir que los migrantes no son criminales.

El mandatario colombiano cuestionó que los países de la región no discutan las verdaderas raíces de la migración forzada, como la pobreza y la desigualdad.

Llamó a los gobiernos de la región a rechazar las políticas que criminalizan la movilidad humana y a trabajar en conjunto por una política migratoria basada en la dignidad y los derechos humanos.

En su turno, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió la unión regional para hacer frente a medidas unilaterales que desestabilizan la economía internacional, por ejemplo, los aranceles impuestos por Trump.

Cuanto más fuertes y unidas estén nuestras economías, más protegidos estaremos frente a acciones unilaterales , afirmó, y argumentó que no hay ganadores en las guerras comerciales, al hacer énfasis en que su gobierno se compromete a facilitar el comercio regional reactivando el acuerdo de pagos y ampliando los pagos en moneda local.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseveró: como Cuba ha venido advirtiendo con preocupación en sucesivas reuniones, la actual administración estadunidense está conformando una agenda agresiva marcada por el unilateralismo en temas de migración, narcotráfico, comercio internacional y cambio climático, a lo que se suma ahora el intento de controlar nuestras relaciones con socios extrarregionales .

Pidió encarar los desafíos actuales con unidad por el bienestar, la paz y la seguridad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y rechazó la política antimigratoria de Trump, al subrayar que los migrantes latinoamericanos son encarcelados y deportados sin respeto al debido proceso.

Denunció el uso de la base naval de Guantánamo, enclavada en territorio de Cuba, como centro de detención de migrantes irregulares enviados por Washington, lo cual amenaza la seguridad de la isla y la región .