Jueves 10 de abril de 2025, p. a30

El ojo en el cielo del espíritu infinito, que ata a toda alma, fue invocado ayer en la Arena CDMX con Eye in the Sky, canción de rock pop progresivo que, tras 40 años de nacida, continúa sublimando con su evocación al uno y al todo.

La pieza tiene el brebaje que la dejó perenne en la historia del rock.

El inglés Alan Parsons es el responsable y autor que la hizo revivir, junto con un montón de éxitos, con su banda Alan Parsons Live Project, y sus extraordinarios vocalistas Paul Josef Olsson y Todd Cooper, también saxofonista.

Alan, el ingeniero de sonido que supo mutar en artista o alquimista del ruido, presentó a otros invitados a cantar, entre éstos el mexicano Aleks Syntek quien interpretó You.

El mago de las consolas, en versión ejecutante de alta gama, ofreció ayer sus fórmulas como canciones que, juntas, formaron una himnodia, seguida por miles en el foro de Azcapotzalco.

Ilusionista de los sonidos, que en el orbe es conocido como productor y cuyo camino en el universo de la música se inició por ser un escucha dotado biológicamente por una membrana timpánica que codifica mensaje negros, blancos y corcheos de otro plano, se entregó a la audiencia que degustó piezas como Don’t Answer Me, Psychobabble, Time, Breakdown, The Raven, I Wouldn’t Want to Be Like You, La Sagrada Familia, Don’t let it Show y la mencionada Eye in the Sky, entre otras.