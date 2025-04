El libro de la poeta,escritora y música, Bread of Angels, será publicado el 4 de noviembre, anunció Random House ayer. En Just Kids (Éramos unos niños), ganador del Premio Nacional del Libro en 2010, Smith rememoró sus primeros años en la ciudad de Nueva York y su romance y amistad con el fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Nueva York. Incluso después de publicar varios libros de memorias, añadiendo el clásico Just Kids, Patti Smith tiene mucho más que decir sobre su vida.

Incluso la fecha de publicación del libro es profundamente personal, coincidiendo con el cumpleaños de Mapplethorpe y el aniversario de la muerte de Smith.

La poeta afirmó en un comunicado emitido a través de Random House: Me tomó una década escribir este libro, lidiando con la belleza y el dolor de toda una vida. Espero que la gente encuentre algo que necesite .

Otros libros de la cantante y escritora incluyen M Train, Year of the Monkey, Woolgathering (Tejiendo sueños) y Devotion (Why I Write) (Devoción).

Además de su libro, la artista planea una gira este año para conmemorar el 50 aniversario de su álbum debut Horses, un clásico que interpretará en su totalidad.