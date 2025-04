Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 10 de abril de 2025, p. 9

Dylan Carlson, guitarrista originario de Seattle, se presentará en Sonora hoy y mañana en Chihuahua. Estos conciertos forman parte de la celebración del 20 aniversario de su disco Hex: Or Printing in the Infernal Method, un álbum conceptual que se inspira en la novela Meridiano de Sangre, de Corman McCarthy.

Carlson es un artista poco convencional, un tipo singular que destruyó los parámetros de un estilo, el heavy metal, que suele tener los límites bien definidos, aún en sus variantes más extremas. Música repetitiva, a veces asfixiante, a veces atmosférica y a veces las dos al mismo tiempo, experimental y metal en un solo compositor.

El artista no tiene inconvenientes en explicar su proceso, en entrevista para La Jornada, con el motivo de su concierto en el London Pub de Sonora, hoy: “Earth fue mi tercer intento de armar una banda, y vino con determinadas ideas sobre lo que quería hacer, al contrario de mis esfuerzos previos. Sabía que quería canciones largas, con mucha repetición y mayormente instrumentales. En ese momento quería ser abrumador y la única manera en que sabía hacerlo fue con mucha amplificación, pedales de distorsión y de overdrive.

El trayecto de Cormac McCarthy

Como guitarrista eléctrico me concentro en la interacción entre la guitarra eléctrica y el amplificador, en vez de considerar esa relación como una forma de acústica amplificada. Nunca tuve una guitarra acústica y no tengo particularmente afinidad a ellas, al menos cuando yo las pruebo.

La gira de Earth en México se realiza en el contexto del 20 aniversario del disco Hex, que Dylan desarrolló como banda de sonido imaginaria para un libro de Cormac McCarthy, y en Sonora transcurre parte de la novela: “Leí el libro en 92-93, y luego al principio de milenio la releí. Siempre fui un fan de la historia, pero también disfruto películas de western. Me encanta el lenguaje en ese libro, y que evite el diálogo interior, que es un recurso que se da por hecho en la literatura moderna, me gusta que los personajes no tienen un desarrollo, ellos simplemente son, las cosas solamente acontecen, y en esa historia el paisaje cumple un papel muy importante”.

“Cuando era niño viví en Las Cruces, Nuevo México, pasé la secundaria en San Antonio, Texas y ahora resido en Los Ángeles, así que siempre me gustó el ambiente fronterizo del oeste y el este. Jack Bruce, del grupo Cream, escribió una canción llamada Tema para un western imaginario y un poco me inspiró a hacer una banda de sonido o un filme ficticios para el libro.”

Drones sonoros

Hoy día la palabra en drone está asociada a objetos voladores, pero en música significa un tono sostenido de forma repetida: siempre parece que me inclino hacia la música, que utiliza drones o pedales de tonos, sea blues, country, folk, jazz, música de la India, de África, mucha de la música de los años 60 y 70 del rock sicodélico. Al tener ancestros escoceses e irlandeses pienso que tal vez es el equivalente de una gaita .

Desde los comienzos de Earth a principios de los años noventa, las coordenadas musicales de Dylan Carlson fueron opuestas a las tendencias comerciales exitosas. Su música instrumental se define a veces por la forma que toman las improvisaciones que graba en vivo: “La estructura de una canción se vuelve más clara luego de tocarla en vivo o durante una grabación. El disco que tiene más improvisación fue The Angels of Darkness / Demons of Light 1 y 2. Siempre hay lugares en las canciones donde las cosas son diferentes cada vez, especialmente partes melódicas o ‘solos’”.