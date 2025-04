Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 10 de abril de 2025, p. a11

En las semanas recientes, gimnastas neolonesas y seleccionadas nacionales como Haramara Gaitán, de badminton, han denunciado agresiones sexuales y abusos de poder en sus lugares de entrenamiento.

El tema acaparó la atención mediática y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que implementará una política de cero tolerancia al hostigamiento sexual y un protocolo para prevenir situaciones de violencia.

El deporte no es ajeno a ese tema, me ha tocado conocer esas historias y justamente estamos trabajando desde el día uno para que eso no suceda. Lo primero que se debe hacer es visibilizar y denunciar las agresiones, pero eso no es suficiente, hay que tomar acciones concretas. Quiero que sepan que todas las atletas pueden acercarse a nosotros si se sienten amenazadas , dijo Rommel Pa-checo, titular de la Conade durante el anuncio de una iniciativa para erradicar la violencia de género en el deporte.

Falta hacer más

Junto con la senadora del Partido Verde, Virginia Padilla, Pacheco aseguró que la finalidad de la propuesta es que todos los atletas, de cualquier nivel, se sientan protegidos por las autoridades deportivas.

Celebramos esta iniciativa de reforma, porque busca que el deporte sea un espacio inclusivo, seguro y libre de violencia para todas las mujeres de nuestro país y en general para todos los atletas , agregó el medallista mundial.

En su oportunidad, Padilla comentó que las acciones tomadas hasta el momento no son suficientes.

La violencia en el deporte tiene raíces históricas y sociales que reflejan patrones de desigualdad. Las mujeres enfrentamos exclusión y discriminación y las acciones tomadas gracias a la Ley de Cultura Física y Deporte han resultado insuficientes. Esta reforma de igualdad sustantiva pretende que el deporte sea un lugar seguro , subrayó la legisladora.

Pacheco aseguró que escuchará cada caso de violencia y colabora-rá con las autoridades pertinentes.