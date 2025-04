Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 10 de abril de 2025, p. 3

París. El mundo cultural francés deberá movilizarse para poner fin a los abusos sexuales, en especial en el cine, según una comisión que ayer dio a conocer un informe parlamentario sobre violencia sexual en el mundo de la cultura, el cual ofrece 86 recomendaciones tras examinar casos y escuchar cerca de 350 testimonios durante seis meses.

El texto es impresionante y aterrador , dijo la actriz y principal portavoz del movimiento a la emisora Franceinfo, Judith Godrèche, quien denunció a principios de 2024 a los cineastas Benoît Jacquot de violación y luego a Jacques Doillon de violencia sexual, desencadenando el MeToo del cine francés.

El movimiento #MeToo para denunciar sexismo, violencia y misoginia en el ámbito del espectáculo surgió en Estados Unidos, pero el reguero de pólvora llegó rápidamente a Francia, donde regularmente brotan nuevos escándalos.

Tras cinco meses de investigación, 90 audiencias y más de 400 personas escuchadas, la comisión parlamentaria francesa ha presentado el informe sobre la violencia cometida en los sectores cinematográfico, audiovisual, de artes escénicas, moda y publicidad.

Además de las recomendaciones, el documento recoge algunos de los testimonios de personalidades del cine francés, como el de la actriz Nina Meurisse, ganadora del Premio César a la Mejor Actriz de Reparto por La historia de Souleymane, que habló del precio a pagar por su profesión. Tenía 10 años cuando rodé mi primera película y había una escena de violación , recordó.

También se recoge el testimonio de Sara Forestier, tras su dolorosa experiencia por la presión a la que se vio sometida por parte del director y la producción para que no presentara una denuncia contra el actor Nicolas Duvauchelle, que la había golpeado.

Mientras esperaba en el vestíbulo de la comisaría para presentar una denuncia, el director vino a verme y me chantajeó. Me hizo sentir culpable. Se me pidió que aceptara las disculpas del actor , afirmó.

El final del primer acto

Este momento es el final del primer acto, pero no es el fin de la obra. Incluimos en la agenda de nuestra sociedad varias propuestas , declaró el ponente de la comisión, el diputado centrista Erwan Balanant, al presentar su informe durante una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional.