Jueves 10 de abril de 2025, p. 2

Madrid. Una hora antes de que comenzara el homenaje a Eduardo Galeano en Casa de América, en Madrid, por el décimo aniversario de su fallecimiento, en la calle ya había una larga fila de sus lectores esperando para volver a vibrar con su literatura. Y con esa expectación empezó el tributo al contador de cuentos Galeano, en el que el poeta y cantautor barcelonés Joan Manuel Serrat, que fue su amigo durante décadas, destacó su capacidad de reír y hacer reír, su sabiduría y su singular virtud de saberla transmitir, mientras el escritor y cronista argentino Martín Caparrós recordó que sólo lo vio una vez en persona, pero que su obra es fundamental para entender la historia contemporánea del mundo, sobre todo de América Latina.

Siglo XXI Editores congregó en Casa de América a Serrat y a Caparrós para el tributo a Galeano, que tituló Las venas abiertas de la memoria , emulando uno de sus libros más leídos, Las venas abiertas de América Latina, al que se refirieron en numerosas ocasiones. El acto fue multitudinario, como todos en los que se presentaba Eduardo Galeano, quien también fue colaborador de La Jornada, donde hacía lecturas públicas o conferencias que celebraban la literatura, o firmaba libros en alguna feria, donde se formaban colas de varias horas para compartir un ratito con él.

Serrat reconoció que cuando me invitaron a estar aquí, acepté entusiasmado por volvernos a juntar para recordar a una persona como Eduardo Galeano, volver a tenerlo presente en el presente más absoluto, lo que podía reconfortarnos algo de esa pérdida que hace 10 años tuvimos a los que le amábamos y a los que han disfrutado y disfrutan con su obra . Después, el cantautor sacó unas hojas para leer en voz alta un texto que escribió precisamente hace 10 años, al poco tiempo de conocer la noticia del fallecimiento de su amigo, de esa persona a la que siempre visitaba cuando estaba en las tierras donde el río de la Plata se vuelve salado . Serrat escribió entonces: “Galeano amaba reír. Practicaba la risa como una defensa contra las miserias cotidianas. ‘¿Cuánto te paga?’, le preguntó maliciosamente a Sabina, interesándose por el reparto que teníamos en el espectáculo que teníamos juntos. ‘El 50 por ciento’, le contestó, a lo que él le dijo: ‘Te roba’. A su lado reírse era de obligado cumplimiento. Reírse de lo propio y de lo ajeno, en las buenas y en las malas”.

Después apuntó: “Nos conocimos o, mejor dicho, nos vimos por primera vez en la sección de discos de uno de los grandes almacenes de Barcelona a principios de los 80, cuando él estaba exiliado en Pineda, un pueblo catalán. Yo acababa de leer Las venas abiertas de América Latina y el encuentro con el autor me dejo en shock. Con el tiempo nos fuimos conociendo y al cabo la vida me regaló su amistad y su confianza. Al regreso de los exilios, en cada uno de mis viajes por las tierras donde el río de la Plata se vuelve salado, me acercaba a su casa, nos juntábamos siempre a cenar. La cena siempre fue una excusa para provocar la conversación. Aunque más que conversar, con él tocaba escuchar”.