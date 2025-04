–El origen de ese combustible, ¿cuál fue?

–No tenemos todavía la información firme, porque toda la documentación aduanal está falseada, venía por cantidades que no eran, venía por un tipo de combustible que no era. Y con esa información falsa, cualquier tipo de dato, hasta que no nos los den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar. En este momento estamos en eso, respondió Gertz.

Precisó que la tripulación del barco está localizada, fundamentalmente marinos, que son los que operan el barco, y no tienen nada que ver con autoridades aduanales.