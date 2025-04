Exigíamos una fiscalía especializada. En 2019 se forman la Fiscalía para la Investigación Especializada de Desaparición (Fipede) y la Comisión de Búsqueda de la CDMX (CBPCM). Ahora yo puedo decir, porque lo he sufrido, que no han hecho su chamba. Mantienen a los mismos MP y servidores que están ahí porque los recomendaron; cosas de la política.

Cuando Pamela Gallardo no regresó de un concierto organizado en un predio de la carretera Picacho- Ajusco y su familia le perdió la pista para nunca volver a encontrarla, el país ya estaba inmerso en la tragedia colectiva de las desapariciones forzadas, pero en la capital no existía una institución que buscara ni una fiscalía donde denunciar.

Cinthia Eslava siempre acompaña. “Te doy un botón de muestra de la inoperancia de las instituciones responsables del delito de desaparición forzada. La Fipede –actualmente el titular es May Gómez Jiménez, ex MP– atiende cerca de 5 mil carpetas de personas reportadas como desaparecidas. Pero la Comisión de Búsqueda local sólo registra mil 200 reportes. ¿Porqué? Una vez que llega el reporte a la fiscalía ahí se queda. No canaliza a las familias a la Comisión de Búsqueda”.

Cinthia, quien trabaja desde hace años con los grupos de buscadoras –en Sinaloa, Veracruz, con el colectivo de María Herrera– fue subdirectora de búsqueda de la CBPCM durante su primer periodo, con Enrique Camargo como titular. La hicieron a un lado por denunciar lo que no funcionaba en la institución. “Lo malo –explica– es que a quienes ponen en la cabeza son cuadros de las viejas estructuras, con los mismos vicios”.

–¿Cómo busca el Estado?

Cuenta Maricarmen: lo primero que me ofreció la Fipede en 2019 fue buscar en morgues, Incifo, hospitales, penales de aquí y de los estados colindantes. Yo ya había hecho todo eso desde 2017. Fue volver a empezar .

–¿Y cuándo empiezan las brigadas de búsqueda?

–¿Nosotras? A los 15 días ya estábamos saliendo al Ajusco para buscar a Pame. Mis hijos y amigos llevaron el caso al despacho de los abogados Karla Michel Salas y David Peña. Ellos nos guíaron para hacer la primera búsqueda.

–Las buscadoras ¿son un movimiento? ¿Tienen presencia para cambiar las cosas?

–Lo que sé es que si camináramos como abanico, abriéndonos, podríamos cambiar las cosas. El abanico arroja aire a la derecha y a la izquierda. Si hiciéramos eso con la dolencia que es la desaparición de nuestra persona amada seríamos más fuertes. Me pregunto: ¿por qué a partir de 2018 explotó la cuestión del feminicidio y no la de la desaparición? Porque nos taparon y nos minimizaron.

Te voy a dejar a ti sin hija

Rocío Méndez Chávez busca a su hija Sofía Meneses Méndez, quien tenía 25 años cuando fue desaparecida, en junio 2018. En su caso fueron identificadas las personas responsables de su desaparición. Jesús Eduardo Ávila Urías, quien era casado, y su esposa, Maricela López Rosas, quien había amenazado un mes antes a la madre: si tu hija no deja a mi esposo yo te voy a dejar a ti sin hija . Cumplió su amenaza.

La última vez que fue vista Sofía fue en un auto con Ávila. Fue rastreado hasta San Luis Potosí. Cuatro meses después el matrimonio fue localizado en Cancún. Fueron detenidos e internados en un penal de Morelos. Ávila, el presunto secuestrador, se suicidó en su celda, según la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. La esposa fue procesada por destrucción del automóvil, evidencia del delito, no por la desaparición de la joven.

En 2021, un abogado de López Rosas contactó a la familia de Rocío para darles un consejo : que si querían algo de paz fueran a buscar a Tláhuac, en el cerro Jaltepec, limítrofe entre Tláhuac e Iztapalapa, por el Camino Real a la Mina.

Hicimos ocho expediciones en ese cerro inmenso hasta septiembre de 2023. Agotamos todos los cuadrantes con trascabos, binomios caninos, georradares. Encontramos a otros, pero no a Sofía .

En 2023, el nombre de Sofía Meneses desapareció por segunda vez, en esta ocasión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a partir de la elaboración de un censo que ordenó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, donde fueron depurados 10 mil 953 nombres, según la investigación de la plataforma Data Cívica.

–¿Cómo empezó tu búsqueda?