Miércoles 9 de abril de 2025, p. 7

En la segunda mesa de trabajo con colectivos de buscadores de personas desaparecidas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que se trata de un diálogo que “está abierto y es permanente.

No hemos resuelto nada , admitió, pero insistió en que se trata del inicio de este ejercicio, cuya finalidad es mejorar las acciones de búsqueda. Lo que estoy pidiendo al equipo es compromiso; todos estamos a prueba diariamente , señaló, y se pronunció por cambiar lo que no esté bien y no temer ante dichos cambios.

Representantes de agrupaciones de ocho estados pidieron que tomen palas y picos para salir a campo, y que quienes no cumplan con su labor o la obstaculicen no sólo tengan sanciones administrativas, sino penales. En un par de ocasiones, asistentes pidieron la renuncia de las titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes –esta última presente en la reunión–, ya que aseveraron que no se han reunido con los colectivos, y que en el caso de la CNB, cuenta con personal no calificado en puestos claves.

Además, exigieron al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, retractarse de las declaraciones contra el Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Otras asistentes respaldaron dichas peticiones con aplausos.

Junto con integrantes de agrupaciones de Puebla, Morelos, Baja California, Jalisco, Querétaro, Durango, estado de México y la Ciudad de México, también asistieron representantes de la iglesia católica, entre ellos, Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM); Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la arquidiócesis primada de México y acompañante de colectivos y víctimas; Jorge Atilano González Candia, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la paz.