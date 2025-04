H

echos sangrientos como los que han venido ocurriendo en centros de rehabilitación de Sinaloa producen la impresión de que no se ha avanzado mucho, o nada, en el combate al crimen y la impunidad. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, tiene otros datos. El reporte que rindió junto con las entidades que conforman el sistema anticrimen informa que hay un histórico descenso en la tendencia delictiva . El pasado marzo se registró el nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2018. Para la opinión pública lo más impactante ha sido la transferencia de jefes del hampa a cárceles de Estados Unidos y la continua detención de otros mafiosos. Es la incorporación de la inteligencia a las tareas de seguridad. Los ciudadanos se preguntan por qué no se hizo antes, sino hasta ahora que hay la presión del gobierno de Estados Unidos.

Las cifras

Desde la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, se ha observado una disminución de 14 por ciento en el promedio diario de homicidios, dice el reporte. Además, los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja significativa: los feminicidios han disminuido 24.9 por ciento, los secuestros (sic) extorsivos 74.3 puntos porcentuales y los robos a negocios con violencia 54.2 por ciento, comparando marzo de 2019 con marzo de 2025. En lo que no se ha avanzado es en el combate al pago de piso . Conclusión: García Harfuch tiene que seguir apretando sin desanimarse, tiene la confianza de la presidenta Sheinbaum y de la gente.

