Lejos de aplacarse, el desatino de la operación se agravó porque una alta funcionaria, Francisca Moya, jefa de la División Jurídica-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dijo que detectaron que la senadora y la ministra no estaban facultadas para contratar con el Estado.

Allende Bussi y su sobrina Maya Fernández, ex ministra de Defensa del presidente Gabriel Boric, iban a beneficiarse financieramente de la adquisición, por parte del Estado, de la que fue la vivienda del ex presidente Salvador Allende Gossens, padre y abuelo de ellas, respectivamente –operación dada a conocer el 31 de diciembre de 2024–, para convertirla en un museo de memoria y homenaje.

Ella pudo hablar en la Sala del Senado porque el fallo del TC no ha sido formalmente notificado ni conocido su sustento.

Rehuyó responder si advirtió a Boric del asunto y arguyó que “a nosotros nos corresponde un aspecto muy específico (…), que es la revisión técnico-legal de este acto”.

Isabel, la menor de las tres hijas de Allende y Hortensia Bussi, dijo que acatar no significa renunciar a expresar el profundo dolor y la honda injusticia que esta decisión representa; estamos ante un fallo que, más allá de su aparente legalidad, vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y sentido democrático. Sí, reconozco que, como parlamentaria con una larga trayectoria, debí haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo esa responsabilidad. Pero no soy abogada y actué confiando en la institucionalidad .

Al respecto, argumentó que luego de la resolución oficial para adquirir la vivienda, actuamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el gobierno. Quizás mi error fue no haber consultado más. Pero ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilitación constitucional .