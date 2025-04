Ap

Miércoles 9 de abril de 2025, p. 24

Washington. Un juez federal ordenó a la Casa Blanca restablecer el pleno acceso de The Associated Press (Ap) a la cobertura de actos presidenciales, con base en la Primera Enmienda de la Constitución, pues el gobierno no puede castigar a la agencia de noticias por el contenido de su discurso.

El juez federal de distrito Trevor N McFadden, designado por el presidente Donald Trump, dictaminó que el gobierno no puede tomar represalias contra la decisión de Ap de no acatar la orden ejecutiva del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. La decisión, aunque es una medida cautelar preliminar, representa una gran victoria para la agencia noticiosa en momentos en que la Casa Blanca desafía a la prensa en varios niveles.