Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Miércoles 9 de abril de 2025, p. 30

La madre y hermanas de la abogada y activista oaxaqueña Sandra Estéfana Domínguez Martínez, víctima de desaparición forzada desde hace seis meses, exigieron una mesa de diálogo con el gobernador de Oaxaca Salomón Jara, para conocer los avances de la carpeta de investigación que se mantiene en la opacidad.

Aracely Martínez, madre de Sandra Domínguez, manifestó en conferencia en la Cámara de Diputados que a su hija la desa-parecieron por defender a las mujeres mixes.

Hoy no solo hablo como mujer, sino como madre, con el corazón roto. Mi hija defensora de los derechos humanos fue desaparecida por el Estado , expresó mientras se le quebraba la voz y comenzó a llorar.

Anadio que “la ausencia de Sandra es un dolor inmenso, pero también una lucha que no terminamos. Pregunto ‘¿dónde está ella?’ No hay justicia. Voy a la sierra mixe y me preguntan ‘¿dónde está Sandra, ya apareció?’ ¿Qué respuesta le doy a mis paisanos? ¿Dónde está mi hija? Todavía no tengo respuesta...”